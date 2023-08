Patrick Huard nous révèle des secrets sur les coulisses de LOL: Qui rira le dernier?

Patrick Huard a récemment tourné la deuxième saison de LOL : Qui rira le dernier?

Alors que nous avons croisé l'animateur afin de discuter du film Les hommes de ma mère, dans lequel il joue un des protagonistes masculins, nous avons jasé avec lui des coulisses de ce projet chouchou d'Amazon.

« Moi, je suis là 4 jours », dit-il d'abord. « [La première journée], j'ai de faux participants avec qui on teste des idées. Ça nous permet de répéter la mécanique avec l'équipe technique. On le fait jusqu'à ce que ce soit bien fluide. On essaie les twists auxquelles on a pensé : est-ce que ça marche ou pas? »

Il ajoute : « La deuxième journée, on fait les présentations des joueurs. Ils se rencontrent dans le loft. Ils découvrent avec qui ils vont jouer. J'explique les règlements et tout le monde retourne chez eux et le lendemain, on pèse sur le bouton et on joue ».

Ainsi, contrairement à ce qu'on voit dans l'émission (les joueurs semblaient surpris des autres personnes qui entraient sur le plateau), les joueurs se connaissent avant d'entrer sur le plateau.

« La dernière journée, ce sont tous les "talking head" [plans télévisés de la tête et des épaules d'une personne qui parle, NDLR] de ce qui s'est passé la veille, puis la promo, la vidéo, les photos, etc. »

Patrick Huard précise qu'il assiste aussi à plusieurs rencontres de création en amont.

Il nous confirme que le casting de la deuxième saison sera exceptionnel. Vu le succès de la première mouture, « il y en a beaucoup que ça leur tentait pas mal plus cette fois-ci », nous dit l'animateur. Les humoristes de la première saison ont été de bons ambassadeurs. « Ils sont sortis et ont dit aux autres: "c'est malade, il faut que tu ailles faire ça!" ».

La troisième saison sera tournée en septembre prochain, avant même la sortie de la seconde mouture sur Amazon.

Nous avons bien hâte de voir ce que cette équipe créative nous réserve!

Rappelons que Marc Labrèche a fait une parodie de LOL : Qui rira le dernier? : découvrez-la ici.