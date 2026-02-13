Hiver 2026 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées à Télé-Québec

La fin de saison hivernale approche du côté de Télé-Québec, dont la plupart des émissions prendront fin en mars.
En ce sens, nous vous présentons ci-dessous la liste des dates de fins des principales productions québécoises à Télé-Québec.
À noter que la série jeunesse Comme des têtes pas de poule diffusera son ultime épisode à la fin février. Par ailleurs, on espère des renouvellements pour plusieurs de ces projets, qui n'ont toutefois pas encore été annoncés.
Derniers épisodes à Radio-Canada | Derniers épisodes à TVA | Derniers épisodes à Noovo
Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les ondes de Télé-Québec :
- Génial! : 12 février
- McSween : 25 mars
- Dans les médias : 25 mars
- Une époque formidable : 25 mars
- Au-delà du sexe : 26 mars
- Deux hommes en or et Rosalie : 27 mars
- Encore plus génial : 19 mars
- Moi j’mange : 24 mars
Séries
- Comme des têtes pas de poule : Dernière à vie le 26 février
- Kamikazes! : 9 mars
- La nuit devant nous : 12 mars
Télé-réalité
- Épique : 27 mars
Variétés
- Pour une fois : 28 mars
- Belle et Bum : 28 mars
Documentaire
- Au cœur du port : 26 mars