Hiver 2026 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées à Noovo

Comme nous l'avons fait pour Radio-Canada, puis pour TVA, nous vous proposons aujourd'hui les dates où se termineront vos émissions préférées présentées sur la chaîne Noovo.

Pour le moment, le diffuseur n'a pas annoncé que ces émissions étaient reconduites, mais nous avons bon espoir que ce sera le cas plus tôt que tard.

Voici donc quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les ondes de Noovo :