Deux émissions spéciales sur un même thème à venir aux Enfants de la télé

Les 11 et 18 mars prochains, Les enfants de la télé préparent une émission spéciale « la loi ».

Ainsi, ils célèbreront les grandes séries policières québécoises et les acteurs qui ont interprété les enquêteurs les plus connus viendront jaser de leurs expériences.

Ainsi, Patrice Robitaille et Catherine St-Laurent viendront jaser de leur rôle dans Antigang, mais pas que. On se rappellera que Patrice a joué le célèbre détective Victor Lessard au petit écran alors que Catherine interprétait Noélie dans District 31. Elle ne sera pas la seule membre de la distribution de l'ancienne quotidienne d'ICI Télé à participer à l'émission spéciale; Sébastien Delorme et l'auteur Luc Dionne seront aussi de la partie.

Mélissa Désormeaux-Poulin viendra jaser de son rôle dans Classé Secret puis dans Lac-Noir alors qu'Isabel Richer représentera La faille et Jasmine. Frédéric Pierre parlera, de son côté, de son expérience sur Alertes alors que Sophie Lorain viendra assurément nous remémorer les bonnes années de Fortier.

Hélène Florent, Sylvain Marcel, Fred-Eric Salvail et Jean-Nicolas Verreault se joindront aussi à la discussion.

Ne manquez pas Les enfants de la télé de la loi les 11 et 18 mars prochains à 20 h ur ICI Télé.