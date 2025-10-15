Cette populaire comédienne arrive dans Alertes bientôt

Dès la semaine prochaine, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront découvrir une nouvelle intrigue dans Alertes, « Le vol des berceaux », alors que les membres de l'Escouade Cerbère seront appelés en renfort dans le cas d'un kidnapping de bébé.

Découvrez les comédiens principaux de cette histoire ici.

Dans deux semaines, deux comédiennes viendront bonifier cette intrigue, alors que l'une d'elles interprètera une suspecte dans cette affaire d'enlèvement.

En effet, Raphaëlle Lalande (voir sa photo ici), qu'on a pu voir dans une partition très comique dans Inspirez expirez, viendra interpréter Roxanne Nault, la mère porteuse de la petite Chloé, l'enfant qui a été enlevée pratiquement sous les yeux de son père.

La bien connue Marie-Ève Perron (voir sa photo ici) lui donnera la réplique dans la peau de Vicky Nault. Celle-ci suspectera Roxanne de s'être à nouveau mis les pieds dans les plats avec une nouvelle combine illégale.

On a pu voir Marie-Ève Perron dans plusieurs séries très populaires telles que L'Échappée, Survivre à ses enfants et Indéfendable. On pourra également la voir tenir la vedette d'un projet inspirant très bientôt, la série Le gouffre lumineux inspirée de l'histoire vraie d'Anick Lemay, une production de Julie Snyder.

En outre, Marie-Ève Perron est aussi la conjointe d'un comédien et animateur très populaire.

C'est à ne pas manquer dans Alertes, les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.

Découvrez ici l'identité des comédiens qui feront partie de l'intrigue de la série à compter de l'hiver 2026. Beaucoup de visages très connus!