Voici quand vous pourrez voir la nouvelle intrigue dans Alertes

C'est à compter du 21 octobre que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle intrigue de la série Alertes, qui mettra en scène la disparition d'un bébé.

C'est lors d’une retraite de yoga qu'un bébé sera enlevé presque sous les yeux de son père. Celui-ci avait déjà informé la responsable de la retraite que plusieurs femmes du groupe le détestaient. Plus encore, il avait reçu plusieurs menaces à peine voilées dans les jours précédant la disparition. Qu'en est-il vraiment?

Le père, Olivier Fonseca, est interprété par Mustapha Aramis (voir sa photo ici), tandis que vous retrouverez à ses côtés les comédiennes Julie Du Page (voir sa photo ici) et Frédérique Dufort (voir ses photos).

C'est aussi dans cette intrigue que nous pourrons renouer avec un comédien bien-aimé que nous n'avons pas vu depuis très longtemps à l'écran.

Comme c'est souvent le cas dans Alertes, les apparences seront sûrement trompeuses quant à l'enlèvement de la petite Chloé. Nous avons bien hâte de voir dans quelle histoire nous entraînera cette fois l'Escouade Cerbère.

Alertes se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.