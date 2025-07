Robert Brouillette de 4 et demi... complètement transformé pour son retour à la télé

Nous n'avions pas vu le célèbre interprète du vétérinaire Louis Martineau dans 4 et demi... , Robert Brouillette , depuis 19-2 en 2011.

Cet automne, dans Alertes, nous suivrons d'abord l'histoire de Jade, une jeune femme dans la vingtaine, qui disparaît mystérieusement. Sa voiture est retrouvée en pleine nuit, portes ouvertes, sur un stationnement désert, déclenchant une enquête où chaque proche devient un suspect potentiel. Rapidement, ses relations amoureuses passées et actuelles révèlent de sombres facettes.

Aussi, l'escouade recueillera une fillette de 8 ans, visiblement égarée. Tandis que l'équipe déploie tous les moyens pour retrouver ses parents, Lily-Rose noue avec elle un lien profond et inattendu.

Les membres de l'escouade feront aussi face à de grands défis personnels. Stéphanie tentera de préserver sa sobriété, Pelletier devra composer avec Noura, qui se mêlera de sa vie amoureuse, et les tentatives maladroites de rapprochement de son père et la nouvelle situation de Lily-Rose et Renaud les amène à revoir leur envie d'être parents.

Voyez des images du début de la saison ci-dessous.

À noter qu'Alertes change de case horaire cette saison. La série sera désormais présentée les mardis à 20 h, dès le 9 septembre.