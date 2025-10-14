Accueil
Ces comédiens feront partie de l'intrigue d'Alertes cet hiver

Ça promet!

Image de l'article Ces comédiens feront partie de l'intrigue d'Alertes cet hiver
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors que la saison d'Alertes se poursuit, TVA annonce l'identité des comédiennes et comédiens qui se joindront à l'intrigue dès l'hiver 2026.

Ce sont plusieurs artistes qui viendront incarner les nouvelles intrigues dans lesquelles sera plongée l'escouade Cerbère.

Parmi ceux-ci, on retrouve la fille de Guillaume Lemay-Thivierge, Charlie Lemay-Thivierge (voir sa photo ici), qu'on a pu voir notamment dans Ruptures et dans Indéfendable.

On retrouve aussi les comédiens David La Haye, Mahée Paiement, Jérémie Jacob qu'on peut voir dans Les armes, Mylène Mackay et Amélie Grenier qu'on a pu voir dans STAT très récemment.

Wiam Mokhtari, Loic Oliviera, Lou Thompson, Jean-Marie Lapointe, Frédéric Lemay et Martin Laroche complètent la distribution de l'hiver.

Ça promet, n'est-ce pas?

Notons que cette mi-saison est réalisée par Mathieu Handfield, d'après un scénario écrit par Guillaume Corbeil et Patrick Dupuis.

Dès la semaine prochaine, le grand public pourra découvrir une nouvelle intrigue, après celle de la disparition de Jade Courchesne, dans laquelle on retrouve deux comédiennes bien connues. Les détails sur l'histoire du vol des berceaux sont ici.

On y retrouvera notamment un comédien que nous n'avons pas vu depuis très longtemps.

Alertes se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.

