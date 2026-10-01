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Ce comédien bien connu débarque bientôt dans Indéfendable

Il est dans nos écrans depuis la fin des années 90.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les intrigues s'enfilent à une vitesse fulgurante cette saison dans Indéfendable. Ainsi, sous rencontrons beaucoup de personnages chaque semaine, ce qui permet ultimement de faire travailler beaucoup d'acteurs, connus ou pas.

Dès la semaine prochaine, nous rencontrerons un nouveau client de Léo (Sébastien Delorme), Pascal Doumbia. Celui-ci sera interprété par l'acteur Iannicko N'Doua Légaré [photos ici], sur nos écrans de façon plus ou moins constante depuis la fin des années 90.

Iannicko a joué dans 2 frères, L'Auberge du chien noir, Toute la vie, Fugueuse, Contre-offre, Nuit blanche, À propos d'Antoine ainsi que, plus récemment, dans Plan B V et Coeur vintage.

À noter que nous pouvons également vous révéler deux autres acteurs qui figureront bientôt au générique de la série, soit Alexandre L’Heureux [photo ici], qui incarnera Stéphane St-Jean, ainsi qu'Alyssa Labelle [photos ici], qui jouera Mia, une jeune femme victime d'harcèlement.

À noter que les acteurs Simon Morin et Tony Conte sont également attendus dans la quotidienne dans les prochaines semaines.

Donc, plusieurs nouveaux visages à surveiller dans la quotidienne! Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

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