L’histoire de Gabriel, 19 ans, un étudiant à l’université fraîchement débarqué à Montréal et Zacharie, 15 ans, au comportement rebelle et déroutant. Progressivement, Gabriel découvre que son frère est devenu taxeur à l’école et qu’il s’implique graduellement dans des activités plus ou moins légales et violentes. Pour son cours de journalisme-télé, Gabriel suit l’entourage inquiétant de Zacharie. Son enquête, de plus en plus risquée, lui fait découvrir le pire. Tout sépare ces deux frères: leur caractère, leurs valeurs, leur style de vie. Pourtant, les événements tragiques feront en sorte que jamais deux frères ne verront leurs destins plus unis et solidaires.