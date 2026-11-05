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Automne 2026 : Voici quand se termineront vos émissions préférées d'ICI Télé pour la saison

Encore combien d'épisodes avant les finales de mi-saison tant attendues de Dumas, STAT et Antigang?

STAT, Dumas, Sur le fil, Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le début du mois de novembre annonce l'arrivée du temps des fêtes, et donc, la fin ou la pause de nos émissions préférées pour la saison.

Après vous avoir dévoilé le calendrier de TVA (à consulter ici), nous vous révélons maintenant les dates de fin des productions à l'antenne de Radio-Canada cet automne.

À noter que, grâce à la quotidienne Antigang, nous aurons encore de nouveaux épisodes à nous mettre sous la dent jusqu'au milieu du mois de décembre. Précisons d'ailleurs que, cette année, Indéfendable se termine plus tôt du côté de TVA : les détails ici.

Voici donc quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur ICI Télé :

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