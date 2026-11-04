Voici quand sera diffusé le dernier épisode d'Antigang avant la pause des fêtes

Si l'arrivée du temps froid annonce déjà la fin de plusieurs de nos émissions préférées, les deux quotidiennes resteront à l'antenne pour encore plusieurs semaines.

Si, généralement, les deux séries se terminent la même journée, il y a, cette année, un décalage d'une semaine entre Indéfendable et Antigang.

Nous aurons droit à plus de magouilles de Denys Marchand (Sébastien Ricard) que de procès de Me MacDonald (Sébastien Delorme) d'ici Noël.

En effet, du côté de TVA, Indéfendable se conclura le 10 décembre prochain, alors que la finale de mi-saison d'Antigang sera présentée le jeudi 17 décembre, à 19 h, sur ICI Télé.

Évidemment, il est encore bien trop tôt pour anticiper ce que nous réserve les autrices d'ici là, mais rappelons que Fabienne Larouche avait récemment mis en garde les téléspectateurs de ne pas trop s'attacher aux personnages d'Antigang.

« [...] les âmes sensibles doivent prendre une tisane pour suivre la série d’ici Noël. Vous en verrez de toutes les couleurs. Ne vous attachez pas trop à certains personnages. Un malheur est si vite arrivé, et pas toujours d’où on pense », avait-elle dit.

Les morts seront-ils du côté des policiers ou des criminels? Perdrons-nous des protagonistes ou de nouveaux venus, comme Luigi Morano ou Jazz? Pour le moment, le mystère reste intact, mais nous restons à l'affût du moindre indice...

Indéfendable et Antigang se poursuivent jusqu'à la mi-décembre du lundi au jeudi à 19 h, respectivement à TVA et sur ICI Télé.