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Automne 2026 : Voici quand se termineront vos émissions préférées de TVA pour la saison

Les Armes commence la marche et Le Tricheur la termine.

Automne 2026 : Voici quand se termineront vos émissions préférées de TVA pour la saison
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'arrivée de la musique de Noël dans les centres commerciaux et les premiers flocons nous rappellent que nos émissions préférées se termineront bientôt pour la saison.

Heureusement, bien que les derniers épisodes de quelques miniséries aient déjà été diffusés (ex : L'appel), il reste encore plusieurs semaines avant la fin de la programmation régulière de l'automne 2026.

Du côté de TVA, la plupart des émissions se termineront dans les deux premières semaines de décembre.

Voici donc quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les ondes de TVA :

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