Club illico (bientôt illico+) dévoile aujourd'hui la mise en chantier d'une nouvelle série qui verra le jour en 2025.

Après La candidate, où elle a incroyablement brillé, c'est la comédienne Catherine Chabot (voir sa photo ici) qui décroche le premier rôle, celui de Véronique Valiquette, sergente et technicienne en explosifs de la police nationale.

Le synopsis va comme suit : Une série de bombes sophistiquées sèment la terreur en ville. Un nouvel artificier est à l’œuvre : celui qu’on surnomme « Matriochka ». Véronique Valiquette, sergente et technicienne en explosifs de la police nationale, est d’abord confrontée professionnellement au travail de Matriochka, puis personnellement, lorsqu’une explosion la blesse grièvement et tue l’un de ses proches. Cette battante, blessée dans son être et dans son corps, doit reprendre confiance en elle, en ses moyens, en son jugement, en son instinct, en son savoir et en ses mains reconstruites, qui n’ont plus la dextérité de jadis.

David Boutin, Nathalie Doummar, Patrick Emmanuel Abellard, Alexandre Goyette, Nico Racicot, Emmanuel Schwartz, Benoît Gouin et plusieurs autres complètent la distribution toute étoile.

Derrière la caméra, on retrouve le réalisateur Julien Hurteau (Alertes), d'après un scénario écrit par François Pagé (Classé SECRET, Piégés).

Dernière seconde est produite par Duo Productions (Anne Boyer, Hugo d’Astous et Marie-Ève Bergeron), en collaboration avec Québecor Contenu.

Voyez les premières images ci-dessous.