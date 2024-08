Vidéotron annonce l'arrivée d'illico+

Vidéotron annonce aujourd'hui la consolidation de deux de ses marques, Club illico et Vrai, pour offrir une meilleure expérience client aux abonnés.

En effet, ces deux plateformes, qui présentent des contenus complètement différents, nécessitaient jusqu'à maintenant deux abonnements séparés. Cela devait certainement jouer en la défaveur de Vrai, qui offre exclusivement du contenu non-scripté.

Club illico, de son côté, a l'attrait des nombreuses séries de fiction qui s'y retrouvent.

On peut lire ce mardi sur toutes les plateformes du diffuseur : « Club illico et Vrai deviennent illico+!

Grande nouvelle pour tous les amateurs de divertissement francophone! Cherchant à satisfaire toujours davantage sa clientèle en simplifiant son expérience, Vidéotron choisit de consolider son offre et de proposer une seule et unique plateforme pour la vidéo sur demande par abonnement. Ainsi, le 23 octobre prochain, Club illico et Vrai fusionneront pour devenir illico+. La transition vers illico+ se fera automatiquement pour les abonnés actuels de Club illico et de Vrai sur Helix et illico.

La plateforme illico+ regroupera les contenus de fiction ainsi que les contenus spécialisés et non scénarisés qui ont fait la renommée de Club illico et de Vrai au fil des ans. Son impressionnant catalogue continuera de proposer de nombreuses exclusivités québécoises et internationales, des films et des séries pour tous les publics, ainsi que des documentaires de type crimes et enquêtes, des docuréalités, des téléréalités, un volet humour et encore plus! »

Voilà une excellente décision, dans une ère où la compétition est féroce entre les différentes plateformes et les budgets limités pour s'y abonner.

Ces changements vont s'effectuer à compter du 23 octobre prochain, c'est à surveiller.