Dans trois exceptionnelles saisons de C'est comme ça que je t'aime, Marilyn Castonguay a pu déployer ses ailes dans une série marquante et se faire connaître davantage auprès du grand public. Une nouvelle opportunité de premier rôle se dresse maintenant à l'horizon pour la comédienne.

Cette fois, très loin de l'intense Huguette, on pourra la découvrir dans le personnage de Raphaëlle Bayard, une femme de tête qui se retrouvera prise dans la tourmente, lorsque son conjoint et son beau-fils ne se pointeront jamais au rendez-vous qu'ils s'étaient fixé, le soir d'Halloween. À la lecture du synopsis d'Empreintes, un projet de Duo Productions attendu pour la saison printemps-été 2025, on comprend déjà que le mandat risque d'être complexe et extrêmement nuancé et qu'il s'agira d'un suspense psychologique. L'auteur François Pagé (Après, Piégés, Classé secret) en signe les textes et Yannick Savard (Détective Surprenant, Nous, Le bonheur 2...) se chargera de la réalisation.

Jouer des personnages variés et se réinventer dans ceux-ci constitue une motivation importante pour la comédienne, qui cherche à se développer dans son métier, nous expliquait Marilyn Castonguay au lancement de programmation de Radio-Canada, plus tôt cette semaine. La comédienne aborde son nouveau projet dans la vidéo d'entête.

Le synopsis se lit ainsi (texte fourni par la production) :

Emprises est l’histoire de Raphaëlle Bayard dont le quotidien bascule quand son conjoint et leur fils disparaissent tous deux brusquement. Au fil des épisodes s’ensuit une quête haletante pour les retrouver, comprendre ce qui s’est vraiment passé, décoder leurs motivations, gérer les multiples conséquences publiques de ce drame pourtant privé, auquel nul n'est à l'abri. Emprises est donc le récit de ce que nous serions prêts à faire pour retrouver ceux que nous aimons quand nous réalisons que ces proches ont désormais adopté des croyances, des valeurs et des styles de vie qui vont totalement à l’encontre des nôtres. Emprises est une série qui arrime des phénomènes très actuels et des problématiques très contemporaines à l’histoire d’une femme complexe, humaine, malmenée par les événements. C’est aussi une série qui met en valeur ses proches d’horizons multiples et d’attitudes bien différentes dans leur lutte personnelle et collective contre ce qui les domine, les manipule, les anime ou les obsède.

Les dix épisodes de soixante minutes sont attendus au courant de la prochaine année sur l'EXTRA d'ICI TOU.TV. Les détails, comme la distribution et la date de sortie, sont toujours à confirmer.