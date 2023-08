Les habitants de Lac Sabin, dont l’univers a basculé sans prévenir, doivent apprendre à survivre, à se reconstruire, à revivre et même à tenter de comprendre l’irréparable. Mais est-ce possible dans les circonstances? Si oui, comment? Y arriveront-ils tous? Ce drame aura des conséquences physiques, psychologiques et sociales sur Maryse Malo, mère monoparentale et gérante de l’épicerie, et également sur Danahée, la fille de Maryse, une jeune femme trisomique, sensible, curieuse et expressive; Laurence, la soeur de Maryse, médecin à la clinique locale; Antoine, l’intervenant dépêché pour soutenir la communauté; Toussaint Salva, le maire dépassé par les événements; Suzanne et Victorin, les policiers locaux aux prises avec les dommages collatéraux; Roger Thomas, un homme d’affaires qui aura des décisions difficiles à prendre; Danielle, une employée à la situation familiale difficile; Éric, pour qui ce drame ajoute à ses malheurs; Évelyne, une jeune mère qui tentera de survivre, ainsi que Joey, Vanessa et Simone, trois jeunes particulièrement brassés par les événements.