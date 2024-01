Voici les artistes en nomination pour le 25e Gala les Olivier

L'édition anniversaire du Gala les Olivier se déroulera le dimanche 24 mars dès 20 h sur les ondes d’ICI TÉLÉ et TOU.TV, et ce sont les humoristes Cathy Gauthier et Eve Côté qui en assureront l'animation. La production nous promet de grandes surprises pour souligner cette importante édition. Voyez dans la vidéo d'entête ce qu'avaient à dire les humoristes pour l'occasion.

Le spectacle de l'une des co-animatrices, Côté Ève, se retrouve d'ailleurs à de nombreuses reprises au sein des différentes catégories.

Le public sera invité à voter dès le 6 mars prochain à midi, pour l'Olivier de l'année. Les votes auront lieu exclusivement en ligne, sur le site web prévu à cet effet.