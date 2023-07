La Maison-Bleue

Jacques Hamelin est le quatrième président de la République du Québec depuis le Référendum de 1995. Sa cote de popularité est au plus bas et fait craindre le pire. Pour se maintenir au pouvoir et sauver sa réputation dans ​l'Histoire​, il lui faut un projet mobilisateur. Tandis qu'il est attaqué de toute part et que le Bloc canadien progresse dans les sondages avec la promesse d'un référendum sur le retour du Québec dans la fédération canadienne, le président Hamelin doit absolument renverser la vapeur. Voulant profiter de ce contexte, le président des États-Unis, en quête d’espace et de ressources naturelles, ​lui propose un échange de territoire: un bout de Floride contre une partie du Grand Nord du Québec. Hamelin croit qu'il a peut-être trouvé le projet de société rassembleur et populaire qu'il attendait depuis longtemps: faire en sorte qu’on ne puisse plus dire «Mon pays ce n’est pas un pays, c'est l'hiver». Mais il y a loin de la coupe aux lèvres...