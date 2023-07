Dans ma tête: le retour

Naviguant entre la scène et la fiction, Dans ma tête nous fait entrer dans l'imaginaire de plusieurs humoristes et nous entraîne dans une série d'aventures loufoques, déroutantes et hilarantes. À chaque épisode, Patrick Groulx et ses invités présentent un numéro devant public qui se transforme peu à peu en un récit imagé. Le spectateur plonge au coeur de l'anecdote comme elle s'est déroulée à l'origine et remonte aux racines de la situation qui a inspiré les monologues. Parmi les nouveautés : des caméos, des coups d'éclat et plusieurs surprises attendent les téléspectateurs.