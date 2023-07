L'homme qui aimait trop

Marc-Alexandre Moisan roule seul en pleine nuit d'été sur une route de campagne. Il perd le contrôle de son véhicule et a un grave accident. Il se retrouve inconscient, entre la vie et la mort, à l’urgence de l’hôpital de Granby. C’est à ce moment que son entourage, accouru à son chevet, fait face à la réalité: Marc-Alexandre mène une double vie familiale et conjugale à l’insu de tous. Ses deux conjointes et même sa nouvelle amante se voient pour la première fois. Mais comment ce représentant commercial a-t-il pu partager sa vie entre Montréal et Magog depuis deux ans?