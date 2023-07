En direct du mythique studio A de TVA, Stéphan Bureau pilotera le nouveau grand plateau de débats et d’actualité Le monde à l’envers; un 90 minutes de plaisir qui mise sur des discussions enflammées où toutes les opinions sont permises. Chaque semaine, Stéphan sera accompagné de collaborateurs et d’invités avec qui tout peut arriver. Avec des réactions à vif sur des sujets d’actualité de dernière heure, des interactions avec le public en studio comme à la maison et plusieurs surprises, on peut dire sans se tromper que ce grand rendez-vous du vendredi soir ne manquera pas de rebondissements. Cette année, on verra enfin Le monde à l’envers!