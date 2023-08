Louise Deschâtelets revient sur l'annulation crève-coeur du Monde à l'envers

Croisée lors du lancement de la programmation annuelle de Télé-Québec, la sympathique Louise Deschâtelets est revenue avec amertume sur la fin de l'émission Le monde à l'envers. Elle faisait partie de l'équipe des débatteurs réguliers dans ce projet.

On se rappellera que TVA a d'abord annoncé le retour de l'émission pour une deuxième saison, avant de faire volte-face et d'annuler in extremis le projet animé par Stéphan Bureau. Évidemment, ceci est arrivé comme un cheveu sur la soupe pour toute l'équipe, dont le principal intéressé, l'hôte de la soirée.

« C'était à quelques semaines d'avis, mais c'est surtout qu'on avait commencé à élaborer cette nouvelle saison », explique-t-elle d'emblée.

« C'est pour Stéphan que ç'a été un gros choc. »

Mme Deschâtelets explique avoir communiqué avec Stéphan Bureau après cette annonce crève-coeur, pour prendre de ses nouvelles.

« Il allait relativement bien. Je trouve que c'est une personne qui a une bonne attitude face à un désastre semblable. »

Pierre Karl Péladeau avait, de son côté, commenté la décision de TVA de cette manière.

Notons que nous pourrons retrouver Louise Deschâtalets dans un projet audacieux cette saison, l'émission Au-delà du sexe, animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge à Télé-Québec. Il y sera question de la sexualité, sous toutes ses coutures, avec nuances, humour et sensibilité.

Par ailleurs, Louise Deschâtelets semblait encore en grande forme lorsque nous l'avons croisée. La comédienne et animatrice, âgée de 75 ans, nous dit : « Je suis en forme et je fais attention à moi. Je m'entraîne chaque jour, je marche une heure par jour. Je suis bénie par une bonne santé, c'est vrai, mais je fais attention. »

Ce sera un immense plaisir de la retrouver dans Au-delà du sexe, à compter du mardi 5 septembre à 21 h à Télé-Québec.