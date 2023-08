TVA change d'idée et débranche Le monde à l'envers : Stéphan Bureau sous le choc réagit

Nouvelle choc dans le milieu de la télévision. Après avoir d'abord confirmé le retour de l'émission Le monde à l'envers pour une deuxième saison, TVA a finalement décidé de débrancher l'émission qui devait reprendre en septembre.

Il s'agit évidemment d'une volte-face importante pour TVA, qui remplace cette production québécoise par FBI : La recrue dans l'horaire. Le monde à l'envers devait être présenté les vendredis à 20 h dès le 22 septembre.

Sous le choc, l'animateur Stéphan Bureau a commenté sur ses réseaux sociaux, se montrant pour le moins perplexe face à cette décision de dernière minute, alors que le travail en amont de la deuxième saison avait commencé depuis un moment déjà. Un changement de producteur s'était aussi orchestré en coulisses.

Il écrit : « La fin du monde...à l'envers. Ma fin de semaine a débuté de manière brutale. Vendredi, en toute fin d'après-midi, le patron et propriétaire de TVA a informé mon producteur, Richard Speer chez Attraction, qu'il stoppait le travail sur le Monde à l'envers. Une décision sans appel et inattendue. L'émission s'apprêtait à revenir à l'antenne le 22 septembre et notre équipe s'activait déjà à préparer une deuxième saison. Le printemps n'avait pas été de tout repos non plus pour les artisans de l'émission qui avaient dû vivre dans l'incertitude après que TVA a exigé un changement de producteur. Une opération délicate qui s'apparente à une forme de transplantation cardiaque. Je tiens d'ailleurs à dire tout le bien que je pense de Martin Picard, VP et chef de l'exploitation des contenus chez TVA, et de toutes ses équipes qui ont permis de maintenir le "patient" en vie pendant cette période cruciale et difficile. La greffe avait parfaitement réussi et nous étions donc fins prêts pour la course! L'équipe découvre aujourd'hui qu'elle est condamnée à rester dans les blocs de départ. Des professionnels de très haut niveau qui ont fait le choix de s'engager dans l'aventure, nos collaborateurs qui ont souvent renoncé à d'autres propositions, découvrent qu'un engagement ne serait pas un engagement? Le précédent me trouble mais j'espère qu'il pourra servir de mise en garde à d'autres. Jamais en quarante ans de vie professionnelle je n'ai vu pareille manière de faire. C'est surtout très inquiétant pour une industrie que l'on sait fragile. J'aurais préféré ne jamais avoir à écrire ce message et vous retrouver, simplement, à l'antenne le mois prochain. À très bientôt j'espère, Stéphan »

Nous souhaitons à l'animateur le meilleur pour la suite ainsi qu'à ses collaborateurs de la première saison.

À noter que TVA a effectué plusieurs changements à sa programmation, en fonction notamment de pertes financières annoncées dans la dernière année. L'animatrice Marie-Claude Barrette a, elle aussi, perdu son micro à TVA. Elle en parlait ici.

Tout comme celle-ci, Stéphan Bureau est toutefois à la barre d'un podcast, intitulé Contact, qui est particulièrement intéressant et qui, lui, se poursuit heureusement.