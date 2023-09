Julien Lacroix annonce officiellement son grand retour

Après avoir traversé une tourmente il y a quelques années, et avoir initié un retour très progressif dans la dernière année, voici que l'humoriste Julien Lacroix confirme son retour officiel sur les grandes scènes du Québec.

Dans une publication faite sur ses réseaux sociaux, celui-ci annonce son « 2e premier one man show », expliquant que le parcours pour y arriver n'a pas été un long fleuve tranquille. Le titre du spectacle? Le temps au temps.

Il écrit : « Lorsque j’ai décidé de refaire de la scène, j’ai fait une promesse à mon amoureuse : si le public n’était pas au rendez-vous, je laisserais tomber pour de bon.

Cette expérience n’a pas été un long fleuve tranquille, mais vous êtes plus de 10 000 personnes à avoir assisté – dans les salles les plus obscures du Québec – à ce qui était au départ une soirée questions/réponses, qui s’est tranquillement transformée en rodage de spectacle.

C’est donc avec le cœur gros et rempli de fierté que je vous annonce aujourd’hui la sortie de mon 2e premier one man show.

Si on m’avait dit il y a 3 ans que j’aurais la chance de remonter sur scène, je n’y aurais pas cru. J’avoue que si on m’avait dit que je serais père d’un petit garçon (et d’un deuxième en route), je n’y aurais pas cru. Et si on m’avait dit que je serais sobre depuis plus de 3 ans, ou simplement que je serais en vie... J’aurais eu de la difficulté à y croire.

Le temps fait les choses, c’est vrai. »

Que pourrons-nous retrouver dans ce spectacle? Évidemment, l'humoriste ne pourra pas faire comme si rien ne s'était passé. Il abordera de front les défis qu'il a traversés dans les dernières années, à commencer par la sobriété.

Il explique : « On dit souvent qu’un deuxième spectacle, c’est plus difficile à écrire... Mais avec une pandémie, une tempête, la paternité et la sobriété, disons que les sujets ne manquaient pas pour ce retour sur scène après plus de 3 ans de réflexions.

Est-ce que mon genre d’humour a changé? Non. Mais il a certainement pris une dose de maturité. »

Vous pouvez voir sa publication complète ci-dessous, accompagnée par l'affiche de son nouveau spectacle.

La dernière grande apparition publique de Julien Lacroix remonte à son passage sur le plateau du Monde à l'envers, émission dorénavant annulée. Cette entrevue avait été critiquée très sévèrement. D'ailleurs, l'animateur Stéphan Bureau revenait sur cet épisode controversé ici.