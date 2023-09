Stéphan Bureau partage un message optimiste après l'annulation de son grand plateau à TVA

Les circonstances, même malheureuses, peuvent donc être fécondes à qui sait faire de la limonade - délicieuse- avec les citrons que lui donne la vie!

Quelques semaines après l'annonce brutale de l'annulation de l'émission Le monde à l'envers, Stéphan Bureau utilise sa tribune sur Linkedin pour publier un message des plus optimistes et résiliants.

Après avoir absorbé le coup, celui-ci explique avoir trouvé la paix en poursuivant un autre de ses mandats professionnels, installé outre-mer.

Il écrit : « Paris est une fête!

Installé ici depuis quelques semaines, je me prépare fébrilement à de nouvelles aventures.

Les circonstances, même malheureuses, peuvent donc être fécondes à qui sait faire de la limonade - délicieuse- avec les citrons que lui donne la vie!

Pour l'heure, un tout petit mot pour vous informer que Contact est de retour en ligne cette semaine.

Notre petite équipe travaille très fort à "mitonner" quelques plats qui sauront, je l'espère, satisfaire tous les appétits.

Le menu sera pour le moins diversifié, de quoi satisfaire véganes et carnivores féroces.

"La routine habituelle" diraient les toujours optimistes pirates d'Astérix!

La routine certainement pour Contact qui veut continuer à faire vivre, côte à côte, des points de vue, des sensibilités, et donc des personnalités qui se retrouvent très rarement invitées à la même tribune.

La néo-féministe et populaire autrice de bande-dessinée, Emma Clit, et Éric Zemmour. Need I say more?

J'entends déjà les dents grincer, et imagine les sourires narquois se dessiner.

Le consensus n'est pas notre objectif, les fidèles de l'émission le savent.

Aussi au menu, un ancien patron des services secrets français, Fanny Ardant, Philippe Geluck, Monia Chokri, Éric-Emmanuel Schmitt et quelques surprises qui nous feront sortir des clous de la pensée fragile.

Bonne saison à tous et svp, si vous aimez notre balado, faites-le savoir.

En deux mots, c'est un pasdecash! Mais il en faut pour le produire.

Vos commentaires, "likes" et partages sont les premiers jalons de ce qui nous permettra, peut-être un jour, d'amortir les dépenses. »

Nous lui souhaitons une belle suite, paisible, avec ce projet, espérant toutefois le retrouver dans nos écrans bientôt.

