Guy A. Lepage s'exprime sur la fin abrupte du Monde à l'envers

Lundi, nous apprenions que l'émission Le monde à l'envers ne serait pas reconduite pour une deuxième année, malgré certains détails qui nous laissaient pourtant croire le contraire la semaine dernière.

Stéphan Bureau a fait part de sa déception sur ses réseaux sociaux, puis Pierre Karl Péladeau a commenté la situation (lisez le tout ici).

Guy A. Lepage, qui anime l'émission qu'on disait concurrente au Monde à l'envers, a, à son tour, commenté la situation sur Instagram : « Je sympathise avec Stéphan Bureau et toute l'équipe du Monde à l'envers. Apprendre que l'émission n'est pas reconduite et que les employés ne pourront pas se replacer ailleurs, si tard en saison, c'est moche. Et irrespectueux. »

Bien des gens sur les réseaux sociaux abondent dans le même sens que l'animateur de Tout le monde en parle. Ils y voient aussi un grand manque de respect.

Les téléspectateurs sont aussi déçus de ne pas retrouver cette émission de débats, dont ils s'étaient rapidement entichés, sur les ondes.

