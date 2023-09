Ce chroniqueur au Monde à l'envers a été écarté de l'émission après une blague qui a déplu

Ce mercredi, Louis T était de passage sur le plateau de Dans les médias.

Avec Marie-Louise Arsenault, il a abordé sa participation en tant que chroniqueur à l'émission Le monde à l'envers.

Il a admis avoir été écarté de la production après avoir fait la blague suivante sur ses réseaux sociaux :

TVA Sports perd 11 millions par année, PKP dit que c'est la faute à Radio-Canada et son bulletin de sports de 2 minutes à 22 h 56.

« Ç'a déplu... je ne sais pas à quel étage de la tour de TVA », dit Louis T. « On m'a appelé et on m'a mis sur la glace pendant un certain temps. [...] J'ai froissé des égos et des gens. »

Comme l'eau avait coulé sous les ponts, Louis T devait revenir pour la deuxième saison.

« On te trouvait bon, tu peux revenir », lui a-t-on dit.

« Ça, c'était le vendredi et le lundi, l'émission a été cancellée », raconte-t-il.

