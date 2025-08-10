Voici tous les invités qui participeront à l'émission spéciale de la rentrée TVA 2025

Signe que l'automne approche, les chaînes télévisuelles annoncent peu à peu les nouvelles couleurs de leur programmation, dressant un joli portrait des grandes nouveautés et des retours tant attendus.

Dans cette optique, et comme c'est le cas depuis 4 années consécutives, Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger nous invitent à la fameuse Rentrée TVA, où les principales têtes d'affiche des prochains mois présenteront à tour de rôle les séries et les émissions de variétés qui garniront les étals de la chaîne. Le tout, afin de nous donner un bref aperçu de ce qui nous attend.

Le duo d'animateurs recevra notamment, dans une ambiance festive et décontractée, les comédiens Julie Ringuette, Frédéric Pierre, Danny Gilmore (pour Alertes), Julianne Côté, Guillaume Cyr (pour Mr Big), Frédéric Milaire Zouvi, Audrey Price, Vincent-Guillaume Otis (pour Les Armes), Maude Guérin, Antoine Pilon (pour Société distincte), Naïla Louidort et Nathalie Madore (pour Indéfendable). Ces comédiens en profiteront-ils pour révéler certains potins des intrigues à venir?

De plus, Julie et Jean-Michel s'entretiendront avec Stefano Faita et Martin Picard, juges de la compétition culinaire MasterChef Québec, eux qui bénéficieront d'un temps d'antenne supplémentaire cet automne, grâce grâce à un remaniement de leur case horaire. Guy Jodoin (pour Le tricheur), Anouk Meunier et Sébastien Benoît (pour Chanteurs masqués), complètent le panel d'artistes invités. Nul doute que d'autres surprises nous attendent lors de cette soirée toute spéciale, avec des confidences inédites et des extraits en primeur.

Quant à eux, Julie et Jean-Michel reprendront leur poste à la barre du talk-show Ça finit bien la semaine dès le 12 septembre prochain, à 19 h. Pour une 16e saison, le duo recevra à nouveau les personnalités de l'heure, qui débarqueront sur le plateau pour jaser de leurs plus récents projets. Au menu, des rencontres surprenantes... et toujours plus de plaisir!

On vous invite à découvrir notre calendrier de la rentrée automne 2025, pour découvrir quand vos émissions préférées reprendront l'antenne.