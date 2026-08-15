Ces artistes participeront à l'émission spéciale de la rentrée TVA le mois prochain

Chaque année, les téléspectateurs sont conviés à la rentrée TVA, une émission spéciale diffusée en septembre et qui vise à mettre la table pour la programmation automnale de la chaîne québécoise. Cette saison encore, les retours et les nouveautés de la chaîne feront l'objet d'une diffusion à ne pas manquer, qui sera cette fois animée par Jean-Michel Anctil et sa nouvelle complice de Ça finit bien la semaine, Anouk Meunier.

Ensemble, le nouveau duo s'entretiendra avec les principaux acteurs des grands rendez-vous de l'automne, sur les ondes de TVA. La plateforme Public Cible nous permet de découvrir qu'ils auront notamment le grand plaisir de recevoir José Gaudet, qui est le nouvel animateur du Tricheur. Se grefferont à lui Ève-Marie Lortie pour Salut Bonjour, Julie Houle pour aborder le retour de La poule aux oeufs d'or, ainsi que les chefs Martin Picard et Stefano Faita, qui viendront jaser de la nouvelle (et très attendue) nouvelle saison de MasterChef Québec. De leur côté, Mélissa Bédard et Sébastien Benoit se rendront sur le plateau pour discuter de la sixième saison de Chanteurs masqués, et des nouveautés excitantes auxquelles on peut rêver.

Du côté des séries, nous pouvons certainement nous attendre à recevoir quelques scoops sur les nouvelles intrigues qui ponctueront l'automne, alors que Luc Dionne (L'appel), Stéphane Demers et Benoît Gouin (Indomptables), Danny Gilmore (Alertes : Pelletier), ainsi que Naïla Louidort, Alexandre Nachi et Sébastien Delorme (Indéfendable) se présenteront en studio.

Enfin, Catherine Proulx-Lemay, Patrick Labbé et Vincent-Guillaume Otis seront également présents pour parler de la prochaine et ultime saison des Armes.

Confidences croustillantes et inédites concernant nos rendez-vous chouchous de l'automne seront à l'honneur de cette célébration télévisuelle, qui nous mettra assurément en appétit pour la nouvelle saison télé!

C'est à ne pas manquer le dimanche 6 septembre à 19 h, sur les ondes de TVA.