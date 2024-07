Une actrice que nous n'avons pas vue depuis longtemps à la télé québécoise débarque dans Indéfendable

Actrice et productrice, la carrière de Maxim Roy bat son plein. Pourtant, il y a longtemps que nous n'avons pas vu son visage dans nos productions locales. Hormis Paris Paris, une série disponible sur TV5 Unis, ses récents projets sont principalement des séries ou films anglophones, à rayonnement canadien ou international. Pour ne nommer que quelques œuvres, on peut compter les plateaux de Heartland, de Resident Alien, de Marlene et de Moonfall parmi ses récentes occupations.

Enfin, nous apprenions aujourd'hui dans un communiqué émis par Pixcom et Québecor Contenu que ce sera dans la populaire quotidienne Indéfendable que la comédienne effectuera son grand retour à la télé québécoise. En effet, c'est la première fois depuis Le chalet, puis O', qu'elle travaillera au petit écran ici.

Il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience, car ce n'est qu'en novembre que le public pourra découvrir son personnage, une grande criminaliste du crime organisé. Nommée Me Alain, son arrivée promet de bousculer l'ordre et la dynamique du bureau, à peine remis des événements des derniers mois. Lisez le synopsis de la troisième saison dans cet autre texte. Retrouvez-y également les premières images des épisodes.