Paris Paris

Philippe habite Paris, mais pas la Ville Lumière. Plutôt Paris, Ontario. Il vient de perdre son emploi d’enseignant de langue française dans une école primaire et vit vraisemblablement une crise de la quarantaine accompagnée d'une dépression et d’une déconfiture conjugale. Jusqu'au jour où, en voulant réparer sa fournaise, il trouve un passage dans son sous-sol qui relie Paris, Ontario à Paris, France. Philippe commence alors à mener une double vie et, par le fait même, à multiplier ses problèmes.