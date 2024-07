Découvrez des images du retour tant attendu d'Indéfendable

Indéfendable sera de retour pour une troisième saison le 9 septembre prochain.

Nous aurons droit à tout un retour en émotion puisque deux avocats du cabinet, Frédéric Legrand (Martin-David Peters) et Ines Saïd (Nour Belkhiria) sont décédés de façon violente et inattendue à la fin de la deuxième saison.

Voici le synopsis officiel du retour de la quotidienne :

Alors que Me Lapointe (Michel Laperrière) se prépare à subir une opération majeure et que Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé) choisit de quitter le Cabinet pour devenir couronne, la destinée de tous prend un nouveau virage.

Leur soif de vivre et de se battre devient le moteur de leur quotidien plus que jamais. Me Lapointe subit son opération et reprend sa pratique, alors que Léo (Sébastien Delorme) est sous haute tension médiatique. Il s'apprête à faire face à Marie-Anne lors du procès pour meurtre du célèbre chef cuisinier Adam Benoit. Lapointe plonge dans une cause de meurtre par empoisonnement qui nécessite l'aide de l'irréductible Claude Gagnon (Nathalie Madore), qui accepte contre toute attente de former une nouvelle équipe d'enquête atypique, mais redoutable.

L'absence d'Inès se fait sentir au cabinet et les liens se resserrent à travers ce deuil difficile à traverser. Les associés du cabinet doivent décider s'ils sont prêts à accueillir un ou une nouvelle stagiaire. Combative, Kim (Julie Trépanier) se bat corps et âme pour la défense d'un menuisier interpellé par la police alors qu'il cache un cadavre dans le coffre de sa voiture. Maxime (Mathieu Baron) prend des décisions importantes qui changeront le cours de sa vie personnelle et professionnelle. Une collègue criminaliste vient bousculer l'ordre et la dynamique du cabinet, en convainquant Léo d'embarquer avec elle sur une cause de crime organisé.

Voyez quelques images de ce début de saison qui s'annonce intense au bas de l'article.

La troisième saison d'Indéfendable sera présentée à TVA du lundi au jeudi, dès le 9 septembre à 19 h.

Consultez notre calendrier de l'automne 2024 pour toutes les dates à mettre à votre agenda pour la rentrée télé.