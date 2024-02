Samedi prochain, ce sera au tour d'une femme d'affaires et actrice québécoise de prendre place sur la pastille pivotante de France Beaudoin.

Nulle autre que Caroline Néron aura droit à son hommage en chansons.

On peut certainement s'attendre à ce que sa grande fille Emanuelle vienne chanter pour sa maman. Précisons que nous avons pu voir la jeune femme dans plusieurs productions québécoises en tant que comédienne, dont Comme des têtes pas de poule, Alertes, District 31 et Ruptures. La fière maman nous révélait récemment qu'elle serait aussi bientôt au générique d'une nouvelle série. Apprenez-en plus ici.

Aussi, peut-être que l'actrice qui incarne sa fille dans le film La déesse des mouches à feu, Kelly Depeault, se présentera sur la scène samedi prochain.

Il serait surprenant qu'on passe sous silence son rôle dans STAT. Comme c'est avec Normand D'Amour que l'actrice partage le plus de scènes, c'est probablement lui qui viendra la surprendre samedi soir.

L'un des projets les plus marquants dans la carrière de Caroline Néron est certainement la série Diva. Est-ce que certains partenaires de jeu de l'époque pourraient être présents? Pourquoi pas Geneviève Brouillette, Louise Portal, Linda Malo et/ou Marilyse Bourke?

Nous avons bien hâte de découvrir de quoi son univers musical sera fait! À ne pas manquer le samedi 10 février à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

À noter que vous pourrez prochainement voir Caroline Néron au grand écran dans Anna Kiri Superstar de Francis Bordeleau et à la télé dans les nouveaux épisodes d'Un gars, une fille.

Rappelons que samedi dernier à En direct de l'univers, Marie Carmen a eu droit à de nombreux moments marquants, dont celui-ci. Nous avons aussi pu renouer avec une animatrice populaire dans les années 80-90. On vous en dit plus ici.