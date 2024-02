Une prestation touchante laisse Marie Carmen sans voix à En direct de l'univers

Peu habituée des plateaux de télé, se faisant rare et désirée, la mythique Marie Carmen nous a auréolés de sa glorieuse présence ce soir, pour une nouvelle édition d'En direct de l'univers. Chaque semaine, le plateau de France Beaudoin reçoit les plus grandes vedettes de l'heure, pour un délice télévisuel dont on se souvient longtemps. Et nul doute que les nombreuses surprises offertes à la chanteuse ce soir sauront rester dans l'esprit collectif des téléspectateurs, car tant de beauté nous a été présentée!

L'un des moments les plus marquants aura sans contredit été la venue de sa grande amie Luce Dufault, une habituée de l'émission. Pour surprendre l'interprète de « Faut pas que je panique », Luce a entonné « De la main gauche », une chanson chère au coeur de Marie, et dont les gens lui parlent souvent. Sublime dans une robe noire aux accents de bourgogne, la très juste Luce Dufault a ainsi offert une incomparable prestation, avec toute la puissance vocale qu'on lui connait.

La convive de la soirée était déjà au comble du bonheur que lorsque sa soeur Diane, qui vient tout juste d'arriver d'Angleterre, a fait irruption sur le plateau, elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater en larmes et de joie. Quel beau et tendre moment nous avons pu vivre, grâce à l'équipe de l'émission! Sur la page Facebook de l'émission, les téléspectateurs n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner la beauté de ce moment de télé :

C'est tellement une belle chanson, si bien interprété. Moment touchant.

Émouvant ce soir cette chanson avec Luce Dufault et la soeur de Marie Carmen.

Un beau grand bonheur ce soir avec beaucoup d'émotion!





Bref, à n'en point douter, le public fut aussi conquis que nous l'avons été! Se faisant rare des événements publics, la présence de Marie Carmen était certainement perçue de bon augure parmi ses nombreux fans, et soyons convaincus qu'ils n'ont pas été déçus, loin de là! En effet, elle n'a pas manqué de manifester son amour et sa vive joie d'être sur le plateau. Son bonheur transcendait nos télés!

Bien qu'elle nous éblouisse de son incomparable talent à chacune de ses performances scéniques, Marie Carmen reste très privée sur sa vie personnelle et n'effectue que quelques apparitions ici et là, dans une rareté dont peu parviennent à se consoler. De voir sa soeur Diane et plusieurs autres membres de sa famille se réunir pour la célébrer n'aura qu'accentuer l'amour que l'on porte envers l'artiste. Cette incursion dans son univers musical nous aura donc permis de (re)découvrir une artiste qu'on aimait déjà, mais qu'on adore encore plus!

L'émission En direct de l'univers est présentée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.