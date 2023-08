Au centre de l'histoire, l'agence de mannequins Diva. C'est là que les filles arrivent, qu'elles font leur nid, qu'elles viennent chercher du réconfort, confier leurs peines, leurs espoirs, se défouler quand ça va mal, se plaindre quand elles se sentent flouées. Le mannequin vedette, Clara Baly, 26 ans, est au sommet de la gloire. Mais les visages s'usent vite dans le monde de la mode, et c'est pour amener du sang neuf que Victor Savaria, propriétaire de l'agence, et sa partenaire, Marcelle Turcotte, organisent un concours de mannequins, que remportent Ariane, Caroline et Rose.