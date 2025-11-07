Un scandale dans le milieu du hockey s'invite dans Indéfendable

Dès la semaine prochaine dans Indéfendable, vous pourrez assister au procès dans la cause de Farah (Isabelle Miquelon), la nounou accusée d'avoir secoué un bambin, causant sa mort. Le verdict tombera le lundi 17 novembre.

Les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît dans cette affaire et, dès lundi prochain, l'équipe du Cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin fera des découvertes surprenantes, autant du côté de l'accusée que des parents du bébé décédé. Ça promet!

Ce faisant, une nouvelle cause sera lancée, celle d'un joueur de hockey de la Ligue junior majeure impliqué dans une bagarre... hors glace.

Lui et sa mère se retrouveront au coeur de cette controverse, qui va leur causer bien du tort.

Dans le rôle principal, celui d'Eddy Rivard, cet athlète mis au banc des accusés, on retrouve le jeune comédien Miguel Bédard (voyez sa photo ici).

On a pu le voir précédemment dans La faille, La vie compliquée de Léa Olivier et Comme des têtes pas de poule.

Sa mère sera quant à elle interprétée par une comédienne qui a connu le succès avec Watatatow, Élyse Aussant (voir ses photos ici), qu'on a pu voir plus récemment dans Unité 9, District 31 et À coeur battant, notamment.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle histoire!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Voyez ici quand se terminera la mi-saison pour la pause des fêtes.