Un nouveau rôle important à la télé pour Julie Roussel après Sorcières et 5e rang

La distribution de la minisérie Le gouffre lumineux, inspirée de l'histoire vraie d'Anick Lemay, vient d'être dévoilée par Radio-Canada.

Aux côtés de Marie-Ève Perron, on retrouvera Linda Sorgini, Marc Messier, Sylvie Léonard, Amélie Dallaire, Steve Laplante, Gabriel Lemire, Kathleen Fortin, Ariane Castellanos, Marie-Laurence Moreau, Sophie Desmarais et Julie Roussel, que le public a appris à aimer dans 5e rang, puis dans Sorcières.

Anick Lemay a coécrit la minisérie avec Marie-Ève Perron, avec l'appui d’Emanuelle Beaugrand-Champagne à la script-édition. Myriam Verreault réalise le projet.

La distribution comprend aussi Rémi-Pierre Paquin, Marie-Chantal Perron, Louis Champagne, Agathe Ledoux, Dominique Pétin, Phara Thibault, Madeleine Sarr, Brigitte Poupart et Sasha Samar.

Le résumé officiel de la série se lit comme suit : Agathe (Marie-Ève Perron) a 44 ans, elle est séparée depuis sept ans d'Élizabeth (Amélie Dallaire) avec qui elle a eu sa fille, Charlotte (Agathe Ledoux), charmante préado de 11 ans, bientôt 12. Depuis quelques semaines, Agathe a le sein gauche démesurément enflé. Après une mammographie douloureuse, la biopsie confirme l'inexorable cancer. Le gouffre s'ouvre sous ses pieds et se transforme en véritable abysse quand de surcroît Samuel (Gabriel Lemire), son amoureux des cinq dernières années, la quitte.

Heureusement, à la désertion de l'homme de sa vie, les amies (Kathleen Fortin, Julie Roussel, Ariane Castellanos, Marie-France Moreau et Sophie Desmarais) se mobilisent; notre héroïne est bien entourée. Agathe laisse tomber sa garde et se laisse porter, le déni jamais bien loin. Du diagnostic aux tests préopératoires et à l'annonce aux proches, Agathe titube dans l'univers de l'oncologie. Les rendez-vous à l'hôpital se succèdent, les rencontres inconcevables il y a quelques mois deviennent son quotidien et le jargon médical commence à se faire comprendre. Son surnom, “Miss Chu Capable” qui lui vient de sa force de caractère, rapetisse néanmoins rapidement à force de claques sur la gueule. Elle n'a pas un mais trois cancers. Elle ne perd pas un mais deux seins. Elle reçoit le gros jus de chimio et le maximum de traitements de radiothérapie. On veut lui sauver la vie.

On pourrait croire que le cancer lui a tout pris : sa santé, son travail qu'elle adore, son amoureux qui lui manque, l'insouciance de son enfant… et pourtant, c'est complètement l'inverse qui se produira. Durant les neuf mois que dureront ses traitements, Agathe apprendra à mettre ses limites et à faire partie de son équipe.

Les dix épisodes d'une heure seront disponibles au printemps 2026 sur ICI TOU.TV EXTRA.