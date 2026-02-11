Un autre coup dur pour les Gémeaux : Que va-t-il rester pour les téléspectateurs?

Depuis quelques années, le Gala des Prix Gémeaux se retrouve dans une tourmente, après que certaines boîtes de production bien connues aient décidé de ne pas inscrire leurs projets dans la compétition.

C'est notamment le cas d'Aetios de Fabienne Larouche et Michel Trudeau avec District 31, STAT, Doute raisonnable et Dumas, de même qu'ALSO de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault (Mr Big, Portrait-Robot).

Voilà qu'une nouvelle compagnie de production importante au Québec a décidé de bouder la cérémonie, ce qui aura des conséquences importantes pour le gala et ses téléspectateurs.

En effet, le journaliste Hugo Dumas de La Presse confirme que Les Productions Pixcom, de Nicola Merola et Charles Lafortune, n'ont pas inscrit leurs séries. Ce faisant, il n'y aura pas d'Indéfendable, ni d'Alertes aux Gémeaux cette année. Triste, non?

Plus encore, ce retrait fait en sorte que la catégorie des meilleures séries annuelles, pourtant très appréciée des téléspectateurs, va tout simplement disparaître. Il n'y serait resté que la nouveauté Indomptables, qui sera plutôt déplacée avec les séries dramatiques parmi lesquelles figure Empathie. Parions que la série de Florence Longpré raflera, à juste titre, bien des prix ce soir-là.

Que ce soit pour des questions d'injustice, de financement ou autres, de tels désistements mettent certainement en péril l'avenir de ce gala bien-aimé, visant à souligner l'excellence dans notre industrie de la télévision. Nous espérons une résolution dans les prochaines années, pour nous permettre de continuer à célébrer les bons coups de notre télévision québécoise.

Rappelons que c'est le comédien Jason Roy Léveillée, qu'on peut voir chaque semaine dans Dumas, qui animera le gala cette année.

Le 41e Gala des prix Gémeaux sera diffusé en direct le dimanche 13 septembre 2026, sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.