Un autre acteur bien connu arrive bientôt dans Indéfendable

De nombreux acteurs connus ont fait des apparitions dans Indéfendable au fil des quatre saisons.

La plus récente venue sur cette liste est Maude Guérin, qui a interprété de brillante façon une femme ayant été violée par de nombreux hommes alors qu'elle était droguée. Le crime avait été orchestré par son fils. Une cause qui a certainement marqué l'esprit des téléspectateurs.

D'autres visages connus ont joué de petits ou de plus grands rôles dans la série judiciaire, comme Guy Jodoin, Robin-Joël Cool, Patrice Coquereau, Christian Bégin, Didier Lucien, Benoit Brière, Emily Bégin, Mahée Paiement, Véronique Bannon, Rosalie Bonenfant et Hugo Girard.

Voilà que nous apprenons qu'un autre comédien bien connu du grand public s'ajoute à la distribution d'Indéfendable.

En effet, David Savard [photos ici], qu'on a pu voir dans près d'une cinquantaine de séries télé depuis Watatatow, interprètera un homme à tout faire, soupçonné d'avoir un lien avec la disparition de deux hommes.

On fera la rencontre de ce personnage, qui mène une vie étonnante la nuit venue, le 16 février prochain.

La quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

Précisons que Nathalie Simard s'ajoutera aussi bientôt à la prestigieuse liste des acteurs de la quotidienne.