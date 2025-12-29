Une bande-annonce explosive pour le retour d'Indéfendable en janvier

Le Cabinet MacDonald-Lapointe-Nolin aura du pain sur la planche en 2026, si l'on se fie à la nouvelle bande-annonce d'Indéfendable dévoilée en primeur sur TVA+.

En effet, entre le retour précipité de Me Lapointe (Michel Laperrière) au travail et la cause Duclos-Brodeur qui donnera du fil à retordre à Léo (Sébastien Delorme), les choses sont compliquées.

Je ne peux pas être accusé d'agression sexuelle grave. Moi, je ne l'ai pas agressée ma mère. - Patrice Duclos-Brodeur

Ces premières images nous permettent de constater différentes choses, notamment l'arrivée de nombreux comédiens dans l'intrigue : Nathalie Coupal, Nathalie Simard, Michel Charette, Frédérike Bédard, Éric Hoziel, Tobie Pelletier, Stéphane Breton, Elizabeth Duperré et plusieurs autres.

On constate également que deux comédiens vus dans les précédentes saisons feront un retour, soit Brigitte Lafleur et Mario Saint-Amand. On se souviendra que la première interprétait une gardienne de prison qui a pris la fuite avec une détenue, devenue son amante. Mario Saint-Amand incarnait quant à lui Jean-Claude Marquis, un homme qui découvrait un cadavre dans le coffre de sa voiture.

Nous ne savons pas encore dans quel contexte ils feront un retour.

Sur le site, la description suivante nous est offerte en guise d'accroche pour la nouvelle mi-saison écrite par Izabel Chevrier : « La cause Brodeur-Duclos, qu’on croyait en voie de se régler, prend un tournant majeur après de nouvelles découvertes. Ébranlé par ce crime odieux, Léo se retrouve face à une affaire qui le secoue jusque dans les fondements de sa pratique. »

Voyez la bande-annonce en cliquant ici.

Serez-vous au rendez-vous?

📌 Indéfendable : de retour le lundi 5 janvier 2026 à 19 h sur les ondes de TVA et TVA+.

➕ Tous les épisodes de la première partie de la saison 4 sont disponibles en rattrapage sur TVA+ https://www.tvaplus.ca/tva/indefendable