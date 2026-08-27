Télé-Québec lance sa programmation de l'automne, fièrement orientée vers la jeunesse

Télé-Québec lançait ce mercredi sa programmation pour l'automne 2026 et exposait aux médias et aux membres de l'industrie ses intentions claires de faire de la jeunesse son cheval de bataille pour les années à venir.

Plusieurs émissions destinées aux enfants et aux ados sont donc attendues sur la chaîne. On pourra notamment découvrir de nouveaux épisodes de Top Cornichon, des Millimus et de Passe-Partout, dont le 50e anniversaire sera célébré en 2027, ainsi que l'ultime saison de Drazilion, qui se conclura avec la découverte du personnage titre.

Les plus grands seront certainement heureux de retrouver Vikie Pedneault dans Drôlement débrouillards, puis de découvrir les nouvelles capsules de Défense de nourrir les animaux, portées par Charles Beauchesne. En décembre, les ados pourront retrouver les personnages du film Fanny dans une nouvelle aventure hivernale.

Du côté des documentaires, Télé-Québec proposera trois projets majeurs. D'abord, Faites du bruit pour Jésus du journaliste Clément Hamelin qui s'interrogera sur la montée récente de l'évangélisme chez les jeunes (16 octobre). Ensuite, De souche de Simon Coutu s’intéressera au phénomène du grand remplacement, qui prétend qu’une élite souhaiterait remplacer la population « de souche » par une population immigrée et malléable, loin de l’identité et de la culture nationales (6 novembre). Puis, Comment devenir connu de Philippe Lacroix apportera une réflexion sur le vedettariat au Québec, en 2026, alors que se creuse une fracture entre la télé et les médias numériques (20 novembre)​.

Parmi les retours à ne pas manquer cette saison, on note, entre autres, Au-delà du sexe, Kamikazes!, McSween, Curieux Bégin, Pour une fois, Les temps fous, Piano public, De garde 24/7, Une époque formidable et Dans les médias. La nouvelle série Les psys, qui normalisera les conversations sur la santé mentale avec un accès unique aux cabinets de deux psychologues sensibles et à l'écoute, risque de marquer les esprits, tout comme Pénélope partout, une comédie romantique noire de la comédienne et scénariste Daphnée Côté-Hallé. Il faudra aussi surveiller Qui a éclaboussé le ministre?, la suite de la décalée série Qui a poussé Mélodie?

Voyez nos photos du lancement ci-dessous.

Consultez notre calendrier de la rentrée de l'automne 2026 pour connaître les dates de début de vos émissions préférées.

*Précisons que Télé-Québec innove en annonçant que tous ses contenus seront accessibles simultanément sur les plateformes locales par abonnement, dont Crave (Bell Média), illico+ (Vidéotron) et ICI TOU.TV EXTRA (Radio-Canada). Dès le 7 septembre.