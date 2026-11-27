C'est une véritable hécatombe qui secoue actuellement le milieu télévisuel, alors que nous venons d'apprendre via le magazine 7 Jours que pas moins d'une dizaine d'émissions seront prochainement débranchées par Télé-Québec, en marge de son virage jeunesse.

Les producteurs de différentes émissions ont été informés ce jeudi que la chaîne débute une vaste restructuration de ses contenus, entraînant la suppression de plusieurs projets télévisuels. Après Y'a du monde à messe, voilà que les émissions Génial!, Piano public, Au-delà du sexe, Les temps fous, Deux hommes en or et Rosalie, Pourquoi penser, Qui a éclaboussé le ministre?, Les psys, Épique et Kebec seront retranchées des prochaines grilles de programmation.

La suppression sera effective au terme de la saison télé hivernale, annonçant de déchirants adieux pour plusieurs téléspectateurs au cours des prochains mois.

Mince consolation s'il en est une, certains rendez-vous chouchous resteront au sein de l'ADN de la chaîne, puisque de nouvelles saisons des populaires productions que sont Belle et Bum, Coup de génie, Curieux Bégin, Une époque formidable, Dans les médias, De garde 24/7, Pour une fois et Passe-Partout, notamment, ont été commandées.

Nous avons également une pensée pour tous les producteurs touchés par l'annonce, et qui doivent par conséquent retrousser leurs manches pour proposer des projets s'inscrivant dans le quotidien de tous les publics, surtout chez les jeunes.