Qui est cet acteur charismatique d'Indéfendable?

Dans Indéfendable, l'arrogant sergent-détective Alec Diaz a beaucoup fait jaser dans les salons dans les dernières semaines. Mais qui est cet acteur qui brille autant à l'écran?

Il s'agit de Thomas Vallières, un acteur né à Edmonton et installé au Québec depuis plus de 20 ans. Celui qui a complété une maîtrise en jeu classique pour le théâtre professionnel de la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Arts s'illustre autant sur la scène que devant les caméras.

Depuis 2015, on a pu le voir au petit écran dans Jérémie, La dérape, Ruptures (saison 5), N.O.U.S., Les yeux fermés, Le monde de Gabrielle Roy et même dans STAT (voyez une image au bas de l'article - il jouait l'ami de Grandeur Nature de Tricus).

Notons qu'il joue aussi actuellement dans Sorcières, dont la finale sera diffusée la semaine prochaine.

Il a aussi joué dans plusieurs films en anglais, dont Scream 6. Au cinéma québécois, il a été de la distribution de Le guide de la famille parfaite de Ricardo Trogi.

Outre ses talents d'acteur, Thomas chante, joue de la basse électrique, du saxophone, fait de la natation de compétition et parle espagnol, en plus de maîtriser parfaitement le français et l'anglais.

On s'imagine bien que le prétentieux détective reviendra dans Indéfendable, du moins, on le souhaite!