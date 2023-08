Après avoir passé 10 ans aux États-Unis avec sa famille, Julia est de retour au Québec à la suite d’un événement tragique. Pour trouver l’équilibre, l’adolescente misera sur sa passion pour le karting, mais elle devra faire preuve de courage et de détermination pour faire sa place et composer avec la rivalité des pilotes de sa nouvelle équipe BRR. Si Julia est en terrain connu sur la piste, elle peine à trouver ses repères socialement. Mais avec le soutien d’Émilie, son amie et voisine de palier, elle parviendra à passer au travers des difficultés, et peut-être même trouver l’amour.