Jérémie avait le vent dans les voiles. Le vent est tombé... Cet été, elle tente de le retrouver dans une base de plein air, le Domaine du lac. Hantée par un douloureux secret, la jeune femme se joint à une équipe de sauveteurs. Son arrivée chamboule l’équilibre entre Olivier, Raphaëlle, Thomas, Camille et Maxime. Entre les partys, les dates et les escapades, les six amis seront confrontés aux petits tracas, aux grands remous et aux responsabilités du monde des adultes. Drogue, alcool, amours difficiles, relations familiales complexes et hormones qui leur jouent des tours : ils exploreront des terrains encore méconnus et testeront leurs limites.