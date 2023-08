La construction de l’écrivaine à travers des moments signifiants de son enfance à Saint-Boniface, dont l’épicentre est la maison familiale de la rue Deschambault. La série présente les jalons signifiants réels et/ou imaginaires, dans lesquels on pressent déjà pour Gabrielle Roy un destin singulier. Sur fond d’enjeux sociaux et politiques touchant particulièrement la minorité francophone du Manitoba de l’époque – encore parfois bien actuels en 2021 –, la petite Gabrielle, entourée de ses parents et de ses sœurs, cherche à comprendre le monde qui l’entoure. Ces questionnements – portés à hauteur d’enfance par le personnage de 10 ans – sont accompagnés par une narration – celle-ci à hauteur d’adulte portée par l’écrivaine accomplie – qui pose un regard tendre sur les traces de son parcours initiatique, en route vers son destin de femme de lettres. Née à Saint-Boniface, au Manitoba, en 1909, morte à Québec en 1983, Gabrielle Roy a laissé derrière elle une œuvre majeure qui résonne avec force, encore aujourd’hui, autant chez les francophones que chez les anglophones, et ce, d’un bout à l’autre du pays et même de part le monde. Le monde de Gabrielle Roy met en lumière les thèmes toujours aussi actuels qui traversent son œuvre.