La cause du Dr Charbonneau, joué par Christian Bégin, et de son patient Pierre Poirier (Hubert Proulx) était la toute première histoire de la série Indéfendable, en septembre 2022.

Depuis, nous avons eu quelques échos des personnages, mais le psychiatre n'est toujours pas passé devant les tribunaux.

C'est lors de la deuxième semaine du retour des fêtes que nous assisterons aux premiers balbutiements de ce procès.

« Enfin! On attend ce moment-là depuis longtemps », nous disait, enthousiaste, l'autrice et productrice Izabel Chevrier.

« C'est vraiment bon! », nous promet-elle.

Le Dr Charbonneau sera représenté par nul autre que Maître Boileau (Peter Miller). On se souviendra que nous n'avions pas laissé ce personnage dans les meilleures circonstances, alors qu'il avait tenu des propos misogynes inexcusables, qui avaient fait grincer des dents bien des téléspectateurs. Rappelez-vous les détails ici.

Ce sera donc bien intéressant de le voir revenir dans l'entourage des membres du Cabinet Lapointe-McDonald-Desjardins.

Avant de tomber dans la cause du Dr Charbonneau, les téléspectateurs d'Indéfendable assisteront à celle de Martial Quintal (Benoît Brière) et de sa femme Myriam Ferron (Ingrid Falaise). « C'est tellement troublant, c'est tellement émouvant », nous disait l'autrice à propos de ce qui nous attend. « C'est sensible comme sujet, la maltraitance sur les enfants. »

C'est le moins qu'on puisse dire! Cette histoire a généré énormément de réactions sur les réseaux sociaux, ce à quoi l'autrice répondait d'ailleurs ceci.

L'actrice Ingrid Falaise nous a aussi récemment parlé des réactions du public face à son personnage controversé. Lisez le tout ici.

En ce début de saison hivernale, on rencontrera également un nouveau personnage : Didier Roy, accusé d'avoir tué sa femme. Apprenez-en plus sur cet individu, joué par le talentueux Didier Lucien, ici.

On suivra aussi avec attention le procès de Shawn Godin (Pierre-Paul Alain), qui fera des confidences bouleversantes à son avocat, Me Lapointe (Michel Laperrière).

À noter également que Marie-Anne (Anne-Elisabeth Bossé) sera amenée à prendre une décision importante concernant son avenir. Ses associés l'appuieront sans réserve, mais Maxime (Mathieu Baron) sera fortement secoué.

Indéfendable sera de retour sur les ondes de TVA le 8 janvier à 19 h.