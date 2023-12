Cette semaine, l'affaire Ferron-Quintal d'Indéfendable a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.

Plusieurs téléspectateurs sont montés aux barricades afin de dénoncer la violence de cette trame narrative mettant en scène un pasteur (Benoît Brière) et sa femme (Ingrid Falaise) qui maltraitent leurs enfants, jusqu'à les abuser sexuellement.

L'un des reproches les plus souvent évoqués par le public concernait le « timing » mal choisi (à l'approche des fêtes) pour présenter de telles scènes d'horreur. Voyez certains commentaires ici.

Izabel Chevrier, autrice d'Indéfendable, répond ceci aux internautes. « Le taux de drames familiaux et de détresse dans le temps des fêtes, il augmente », dit-elle.

Des enfants maltraités à Noël, il y en a encore plus. Donc, pour moi, il n'y a pas de meilleur "timing" que celui-là pour sensibiliser la population aux enfants maltraités et à la violence familiale.

« Si cette cause-là peut sensibiliser les gens et peut-être même leur donner le courage de dénoncer une situation de violence qu'ils connaissent, ce serait extraordinaire », ajoute-t-elle.

« Quand on répond ça aux gens, généralement, ils font un pas de recul. Ce n'est pas parce que c'est difficile d'en parler que ça n'existe pas. Depuis le début de la cause, j'ai reçu des dizaines de courriels et de messages privés d'enfants maintenant adultes qui ont été violentés, abusés, et qui nous remercient de parler de ça. »

Elle enchaîne en disant : « En passant, il n'y a pas de bon "timing" pour parler de maltraitance faite à des enfants, qu'on soit le 24 juin, Noël, Pâques, la Saint-Valentin. Tant qu'à moi, on devrait en parler tous les jours. On a un devoir de société de s'occuper de ces enfants-là. »

Les gens qui disent : " voyons donc, on ne devrait pas mettre ça à la télé ", ça me brise le coeur parce que c'est comme de dire : " les gens qui vivent des situations comme celles-là, il ne faut pas qu'on en parle ". Donc, moi, ça ne fait que me motiver encore plus à en parler.

L'autrice précise tout de même qu'elle a reçu davantage de messages de remerciements d'avoir abordé une thématique aussi lourde que de reproches.

L'histoire des Ferron-Quintal se poursuivra la semaine prochaine dans Indéfendable. « Marianne va se joindre à Léo dans cette cause parce qu'il va arriver un revirement dans le couple qui va faire qu'il va devoir y avoir deux avocats. [...] Cette histoire des Ferron-Quintal sera d'ailleurs très éprouvante pour Marianne parce qu'elle est enceinte et ça va être difficile d'entendre parler de maltraitante sur des enfants. »

Le procès de Ferron-Quintal aura lieu seulement après les fêtes.

