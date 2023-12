Lorsque les fans d'Indéfendable ont découvert Indrid Falaise dans le rôle de Myriam Ferron, les commentaires à l'égard de la série se sont multipliés sur les médias sociaux, fusant dans toutes les directions. Si une majorité se voyait chamboulée par l’histoire qu’elle raconte par son jeu, d'autres étaient choqués de retrouver celle qui lutte haut et fort contre la violence conjugale incarner à son tour un individu qui lève la main contre ses enfants. La comédienne et autrice nous parle des réactions du public, tandis que nous la croisions sur le tapis rouge de Crystal, le spectacle hivernal du Cirque du Soleil.

« Les commentaires, au début, j'ai trouvé ça difficile. Les gens étaient outrés, mais parce que chaque jour, on en apprenait un peu plus sur le personnage, les téléspectateurs ont commencé à comprendre qui elle était. Est-ce qu'elle est endoctrinée? Est-ce qu'elle est prise au piège dans quelque chose aussi? »

Après, « le public a cerné les nuances », poursuit-elle.

Ils ont été d'une grande générosité. Ils ont aussi mis en lumière mon retour au jeu et la qualité de ce qu'on a offert comme performance Benoît et moi. Et ça, ça m'a remplie d'amour. J'étais contente, ça m'a fait du bien.

Elle confirme que selon elle, la télé, « ça sert à ça ».

« Et que ce soit à travers mes documentaires, mes prises de paroles, ou à travers mon jeu, tout ce que je fais est valide. La télé, c'est des personnages, mais ça sert à montrer différentes facettes de la société. », enchaîne-t-elle aussitôt.

Pour ce qui est de sa cause dans Indéfendable, on savait déjà que l'année s'amorcerait avec le procès des personnages de Myriam et de Martial, qu'interprètent respectivement Ingrid et Benoît Brière, qui s'accuseront l'un l'autre des sévices perpétrés sur leurs enfants et la comédienne nous assure que lumière sera faite « Il y a des choses qui s'en viennent, des secrets qui vont être dévoilés après le temps des fêtes ».

Fière de ce qu'ils ont livré, mais consciente de l'enjeu complexe qui était abordé, Ingrid nous raconte que le tournage de certaines scènes s'est parfois avéré épineux. « Ce que je trouvais difficile, c'était de tourner avec les enfants, il fallait les protéger, après les scènes de violence, il fallait leur expliquer que "Ingrid, elle n'est pas comme ça", les protéger était d'une importance majeure. »

Attendrie, elle revient sur ce qui l'a poussée à embarquer dans l'aventure: « Moi, c'est sûr que j'ai posé des questions avant d'accepter ce personnage-là. C'était difficile de le jouer, mais c'était du bonbon, en tant qu'actrice, de recevoir un rôle de composition comme ça. Myriam, c'est quelqu'un qui est très loin de moi, mais en même temps, je connais ce que c'est de la violence familiale, de la violence conjugale, je sais tellement comment ils fonctionnent les agresseurs, que je savais où aller appuyer et où tourner mon émotion. »

Celle qui a touché beaucoup de cœurs avec son récit Le Monstre, adore aborder ses multiples chapeaux d'autrice, de porte-parole et d'animatrice, mais le jeu occupe une place spéciale à ses yeux.

Je tourne et je passe des auditions depuis que j'ai 11 ans. J'ai joué dans une quotidienne longtemps, j'ai fait des films. C'est vraiment mon métier premier et on m'avait oublié un peu en tant qu'actrice. Et ce personnage-là de Myriam m'a permis de renouer avec le jeu et ce lien-là avec le public. Et ça m'a fait du bien, parce que le jeu, à la base, c'est ce qui me fait vibrer.

Elle décrit d'ailleurs l'équipe d'Indéfendable de très accueillante et elle a pris plaisir à découvrir son partenaire de jeu : « C'était la première fois que je jouais avec Benoît Brière, et c'était un rêve de petite fille, un rêve comme actrice de jouer avec un monument comme lui. Il est plus dans l'humour d'habitude, de le voir jouer un personnage comme Martial, qui est plus dur, c'était tout un honneur. »

La 3e saison du documentaire criminel qu'elle anime, Femme je te tue sortira le 9 janvier prochain sur la chaîne de Noovo. Dans cette saison, elle s'entretient avec des femmes qui survivent à des tentatives de meurtre, une série qui humanise l'histoire des victimes en leur donnant enfin une voix.

La suite d'Indéfendable, quant à elle, sera diffusée sur les ondes de TVA et TVA + dès le 8 janvier 2024.